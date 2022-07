Papa Francesco in Canada: inizia il 'viaggio penitenziale' per chiedere scusa ai popoli indigeni (Di domenica 24 luglio 2022) Papa Francesco è arrivato in Canada per un viaggio pastorale, durante il quale si scuserà con i popoli indigeni per gli abusi commessi nelle scuole residenziali cattoliche. Ad attenderlo all'aeroporto ... Leggi su globalist (Di domenica 24 luglio 2022)è arrivato inper unpastorale, durante il quale si scuserà con iper gli abusi commessi nelle scuole residenziali cattoliche. Ad attenderlo all'aeroporto ...

Corriere : Papa Francesco ai giovani: «Urgente ridurre il consumo della carne. Confido in voi» - fattoquotidiano : Papa Francesco ai giovani: “Consumare meno carne per salvare l’ambiente e permettere a tutti di abitare il mondo co… - vaticannews_it : Il cardinale #Parolin, in vista del viaggio del #Papa in #Canada, ricorda gli obiettivi della visita: riconciliazio… - juancarvaticano : RT @gvecchi: Papa Francesco è atterrato a Edmonton, in Canada (e noi con lui). Ci sono 22 gradi, che sogno ???? #PopeinCanada #PapeAuCanada h… - marygrenchus : RT @vaticannews_it: #PapainCanada Dopo circa 10 ore e mezzo di volo, l'aereo papale è giunto all'aeroporto di Edmonton. L'accoglienza delle… -