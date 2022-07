Pallanuoto, World League 2022: risultati 24 luglio. Spagna e Stati Uniti vincono i due gironi (Di domenica 24 luglio 2022) Oggi, domenica 24 luglio, si è conclusa la prima fase a gironi della Super Final di World League, in programma fino al 27 luglio a Strasburgo, in Francia: nel Girone B il Settebello di Alessandro Campagna è stato sconfitto per 9-13 dagli Stati Uniti, mentre la Francia ha battuto il Canada per 12-8. Nel Girone A la Spagna ha piegato ai tiri di rigore il Montenegro per 12-10 dopo l’8-8 dei tempi regolamentari, mentre la Serbia ha liquidato l’Australia per 14-7. In classifica, nel Girone A vince la Spagna con 8 punti davanti al Montenegro a 4, con Serbia ed Australia a 3, mentre nel Girone B si chiude con Stati Uniti a 7, Italia a 6, Francia a 5 e Canada a 0. risultati E CLASSIFICHE ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Oggi, domenica 24, si è conclusa la prima fase adella Super Final di, in programma fino al 27a Strasburgo, in Francia: nel Girone B il Settebello di Alessandro Campagna è stato sconfitto per 9-13 dagli, mentre la Francia ha battuto il Canada per 12-8. Nel Girone A laha piegato ai tiri di rigore il Montenegro per 12-10 dopo l’8-8 dei tempi regolamentari, mentre la Serbia ha liquidato l’Australia per 14-7. In classifica, nel Girone A vince lacon 8 punti davanti al Montenegro a 4, con Serbia ed Australia a 3, mentre nel Girone B si chiude cona 7, Italia a 6, Francia a 5 e Canada a 0.E CLASSIFICHE ...

