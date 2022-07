Obi Wan Kenobi: la recensione (Di domenica 24 luglio 2022) Obi Wan Kenobi è la terza serie live action prodotta da Disney+ appartenente al mondo di Star Wars. Dopo The Mandalorian e The Book of Boba Fett, tocca alla serie sul nostro jedi preferito interpretato da un magistrale Ewan McGregor. Tante critiche sono state fatte a questo prodotto di sei episodi. Ma è giusto demolirla così? La serie presenta invero alcuni difetti evidenti, ma le critiche poste possono risultare eccessive. Il problema è The Mandalorian, che risulta essere un gioiello raffinato e contro cui la serie di Obi Wan perde su più fronti. Cercando quindi di evitare paragoni, verranno mostrati non solo i difetti ma anche i pregi di questa serie. Una lente su Obi Wan Obi Wan Kenobi risente di un budget inferiore a The Mandalorian. Si nota la differenza nel corso dei sei episodi. La serie con Mando e Grogu è più ricca sul piano visivo. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 24 luglio 2022) Obi Wanè la terza serie live action prodotta da Disney+ appartenente al mondo di Star Wars. Dopo The Mandalorian e The Book of Boba Fett, tocca alla serie sul nostro jedi preferito interpretato da un magistrale Ewan McGregor. Tante critiche sono state fatte a questo prodotto di sei episodi. Ma è giusto demolirla così? La serie presenta invero alcuni difetti evidenti, ma le critiche poste possono risultare eccessive. Il problema è The Mandalorian, che risulta essere un gioiello raffinato e contro cui la serie di Obi Wan perde su più fronti. Cercando quindi di evitare paragoni, verranno mostrati non solo i difetti ma anche i pregi di questa serie. Una lente su Obi Wan Obi Wanrisente di un budget inferiore a The Mandalorian. Si nota la differenza nel corso dei sei episodi. La serie con Mando e Grogu è più ricca sul piano visivo. ...

thatsnomunn : Voi non avete idea di quanto significhi Obi Wan bisessuale per me, mi sento rappresentata e mi viene da piangere no… - shepontheweb : @JediPerLItalia Obi wan kenobi, la serie, ha una trama peggio di sponge bob. Estrai la spada laser ora! - whylet03 : PERA COMO ASSIM OBI WAN BI CANON - thatsnomunn : Obi Wan Kenobi bisessuale ancora non ci sono passata oltre - scafroglia_i : @Cambiacasacca Mia zia cha pure una Action figure di obi Wan Kenobi da 25 anni convinta che sia padre pio -