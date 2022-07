Musetti epico dopo l’incubo match point | ad Amburgo c’è il primo titolo contro Alcaraz

(Di domenica 24 luglio 2022) Lorenzoè il nuovo campione del torneo Atp 500 di2022. Il giovane carrarino ha sconfitto con il punteggio di 6-4 (6)6-7 6-4 lo spagnolo Carlos, cadutodue ore e quarantasette minuti di battaglia. Per l’azzurro è ildella carriera alla prima finale disputata. Straordinario, che ha giocato un set decisivo d’incredibile forza mentaleaver mancato ben cinquenel corso del secondo. L’italiano, infatti, ne ha avuti due consecutivi al servizio per la partita sul 5-3 e poi addirittura tre di fila nel successivo tie-break, quando è salito sopra 6-3. Impresa del toscanoun giocatore che non aveva mai perso una finale delle sei vinte ...

Massip201013 : RT @GeorgeSpalluto: +++LORENZO MUSETTI vince AMBURGOOOOOOOO! Dopo aver mancato 5 matchpoint nel 2° set, la chiude dopo quasi tre ore con lo… - Mariottingham : RT @GeorgeSpalluto: +++LORENZO MUSETTI vince AMBURGOOOOOOOO! Dopo aver mancato 5 matchpoint nel 2° set, la chiude dopo quasi tre ore con lo… - notgeeno : RT @GeorgeSpalluto: +++LORENZO MUSETTI vince AMBURGOOOOOOOO! Dopo aver mancato 5 matchpoint nel 2° set, la chiude dopo quasi tre ore con lo… - underpressvrev : RT @GeorgeSpalluto: +++LORENZO MUSETTI vince AMBURGOOOOOOOO! Dopo aver mancato 5 matchpoint nel 2° set, la chiude dopo quasi tre ore con lo… - MarcoBeltrami79 : La vittoria della svolta. Per tanti motivi. Vai #musetti -

Sport Fanpage

... per scoprire l'avversario di Lorenzonel secondo turno dovremo aspettare la serata (forse ... soltanto per 7 - 5, ha vinto un tie break quasicon il punteggio di 13 - 11. Ora Hurkacz ha ...... per scoprire l'avversario di Lorenzonel secondo turno dovremo aspettare la serata (forse ... soltanto per 7 - 5, ha vinto un tie break quasicon il punteggio di 13 - 11. Ora Hurkacz ha ... Musetti epico contro Alcaraz, che vittoria in finale ad Amburgo! È il suo primo trofeo ATP Lorenzo Musetti batte in tre set lo spagnolo Carlos Alcaraz e diventa il nuovo campione del torneo Atp 500 di Amburgo 2022.Lorenzo Musetti batte in tre set lo spagnolo Carlos Alcaraz e diventa il nuovo campione del torneo Atp 500 di Amburgo 2022.