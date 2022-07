(Di domenica 24 luglio 2022) Scopriamo insieme, in questa breve guida, ladi, il titolo di Player First Games e Warner Bros che si è fortemente ispirato aBros nelle sue meccaniche di base Ve ne abbiamo parlato in un’anteprima basata sull’Alfa (che trovate cliccando qui) e stiamo spolpando anche la Beta aperta al pubblico uscita recentemente, quindi possiamo già iniziare a dirvi che no,non sembra essere il classico clone diBros. Le possibilità di espansione di un titolo del genere, soprattutto sulla base della sua natura free-to-play e delle possibilità (monetarie e tecniche) di un’azienda come Warner Bros, nonché anche del suo immenso patrimonio di proprietà intellettuali da cui attingere per quel che riguarda i personaggi, ci fanno ...

tuttoteKit : #MultiVersus: la lista trofei completa del concorrente di Smash Bros! #WarnerBros #tuttotek -

tuttoteK

Trattandosi di un gioco free - to - play, ricordiamo che tutti i personaggi disaranno ... potete dare un'occhiata allaprovvisoria stilata dai dataminer ....delle settimane è lecito aspettarsi che Sony agisca in maniera decisa per rimpolpare ladei ... O perlomeno potrebbe esserlo fino all'uscita di, la proposta free - to - play con ... MultiVersus: la lista trofei completa del concorrente di Smash Bros! MultiVersus, il nuovo picchiaduro di Warner Bros e Player First Games, è disponibile in accesso anticipato su tutte le piattaforme per chiunque abbia giocato alla Closed Alpha, o previo acquisto del P ...