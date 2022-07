LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Dallavalle quarto, Ihemeje quinto nel triplo! Italia in finale nella 4×400 femminile! Ottava la 4×100 donne (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.47: Tutto pronto per l’ultima gara di giornata. C’è rammarico per non vedere la squadra azzurra, campione olimpica in carica, al via della 4×100 maschile. Al via Brasile, Giamaica, Usa, Canada, Francia, Gbr, Sud Africa, Ghana 4.45:; Nel giavellotto Peters conquista l’oro con 90.54, misura fatta segnare proprio all’ultimo lancio, argento per l’indiano Chopra con 88.13, bronzo per il ceco Vadlejch con 88.09, poi Weber, Nadeem, Etelatalo 4.44: Anderson Peters di Grenada è d’oro nel giavellotto, argento per l’indiano Chopra 4.43. Vadlejch sarà bronzo nel giavellotto 4.37: ufficiale: tutto confermato nella classifica finale della staffetta 4×100 ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.47: Tutto pronto per l’ultima gara di giornata. C’è rammarico per non vedere la squadra azzurra, campione olimpica in carica, al via dellamaschile. Al via Brasile, Giamaica, Usa, Canada, Francia, Gbr, Sud Africa, Ghana 4.45:; Nel giavellotto Peters conquista l’oro con 90.54, misura fatta segnare proprio all’ultimo lancio, argento per l’indiano Chopra con 88.13, bronzo per il ceco Vadlejch con 88.09, poi Weber, Nadeem, Etelatalo 4.44: Anderson Peters di Grenada è d’oro nel giavellotto, argento per l’indiano Chopra 4.43. Vadlejch sarà bronzo nel giavellotto 4.37: ufficiale: tutto confermatoclassificadella staffetta...

