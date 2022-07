LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: 17.25 per Dallavalle nel triplo! Italia in finale nella 4×400 femminile! Delude la 4×400 maschile (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 3.50: Salto da dimenticare per Ihemeje, 16.69 ma avrà altre tre possibilità per dare l’assalto al podio 3.49: Ci saranno due azzurri nella finale a otto. Ora tocca a Ihemeje che è già dentro 3.48: 86.86 per il tedesco Weber che è secondo nel giavellotto 3.47: terzo nullo per il cubano Martinez che dunque da favorito per il podio, è fuori dai tre salti di finale e chiuderà senza misura la finale del triplo 3.46: Lancio lunghissimo di Peters. Il rappresentante di Grenada arriva a 90.21 e va al comando della classifica 3.42: Brutte notizie dal triplo. Dallavalle passa il terzo tentativo. Il problema fisico che ha caratterizzato la vigilia potrebbe ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE3.50: Salto da dimenticare per Ihemeje, 16.69 ma avrà altre tre possibilità per dare l’assalto al podio 3.49: Ci saranno due azzurria otto. Ora tocca a Ihemeje che è già dentro 3.48: 86.86 per il tedesco Weber che è secondo nel giavellotto 3.47: terzo nullo per il cubano Martinez che dunque da favorito per il podio, è fuori dai tre salti die chiuderà senza misura ladel triplo 3.46: Lancio lunghissimo di Peters. Il rappresentante di Grenada arriva a 90.21 e va al comando della classifica 3.42: Brutte notizie dal triplo.passa il terzo tentativo. Il problema fisico che ha caratterizzato la vigilia potrebbe ...

