Letta “Faremo una campagna elettorale casa per casa”

ROMA (ITALPRESS) – "La scelta alle elezioni del 25 settembre è chiara: o noi o Meloni". Enrico Letta in una intervista a Repubblica spiega: "Trasformeremo le 400 feste dell'Unità previste in tutta Italia da qui al voto in luoghi di dibattito, ma anche di chiamata ai volontari. Ne metteremo insieme 100 mila e li guiderà Silvia Roggiani. Ad agosto saremo in tutte le città semideserte, nelle periferie, per parlare con chi in vacanza non è potuto andare. Porteremo la solidità delle relazioni umane e le nostre proposte. Come recitava l'ultima frase di Berlinguer, sarà una campagna casa per casa, strada per strada".

