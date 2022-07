Leclerc e l'errore in Francia: se perdiamo il Mondiale colpa mia - Sport - Formula1 - quotidiano.net (Di domenica 24 luglio 2022) Verstappen vince il Gp di Francia, la classifica Le Castellet, 24 luglio 2022 - Charles Leclerc furibondo dopo l 'incidente che lo ha tagliato fuori dal Gp di Francia 2022 . "Non c'entra l'affidabiltà,... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Verstappen vince il Gp di, la classifica Le Castellet, 24 luglio 2022 - Charlesfuribondo dopo l 'incidente che lo ha tagliato fuori dal Gp di2022 . "Non c'entra l'affidabiltà,...

sportface2016 : +++#F1, Charles #Leclerc si ritira dopo diciotto giri: errore del monegasco che va a muro, colpo di scena al Paul Ricard+++#FrenchGP - WGladiator4 : RT @sxngvlarxty: Ok facciamo chiarezza. La critica per l'errore di Charles? È lecita però arrivare a colpevolizzarlo in caso di mondiale pe… - formultae : RT @thetommovoice: Il secondo errore fino a qui, con gare in cui ha mostrato un talento unico, lottando contro un muretto di clown, e tutti… - MinardiOfficial : #F1 #FrenchGP IL PUNTO DI Gian Carlo Minardi Con questo successo Max Verstappen allunga e porta il vantaggio su Le… - aro_rua : RT @sxngvlarxty: Ok facciamo chiarezza. La critica per l'errore di Charles? È lecita però arrivare a colpevolizzarlo in caso di mondiale pe… -