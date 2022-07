La storia del ragazzo di 16 anni abbandonato in un’area di servizio sulla A4 (Di domenica 24 luglio 2022) La storia che viene raccontata oggi dai giornali veneti lascia senza parole. E’ la storia di un ragazzo, un giovane di 16 anni di origini straniere, che è stato abbandonato dai suoi genitori. Il ragazzo è stato abbandonato circa un mese fa nei pressi di un’area di servizio a Casolta, lungo la A4, in direzione Trieste. Oggi a raccontare la storia di questo ragazzo è il sindaco del comune in cui il sedicenne vive. Il ragazzo è stato preso in carico dai servizi sociali del comune di Cessalto, un piccolo centro di circa 4 mila abitanti in provincia di Treviso; poi è stato affidato a una comunità per minori in provincia di Venezia. Fino alla fine del 2022, il comune si prenderà carico del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 24 luglio 2022) Lache viene raccontata oggi dai giornali veneti lascia senza parole. E’ ladi un, un giovane di 16di origini straniere, che è statodai suoi genitori. Ilè statocirca un mese fa nei pressi didia Casolta, lungo la A4, in direzione Trieste. Oggi a raccontare ladi questoè il sindaco del comune in cui il sedicenne vive. Ilè stato preso in carico dai servizi sociali del comune di Cessalto, un piccolo centro di circa 4 mila abitanti in provincia di Treviso; poi è stato affidato a una comunità per minori in provincia di Venezia. Fino alla fine del 2022, il comune si prenderà carico del ...

