TV7Benevento : Ucraina: Usa confermano 2 suoi combattenti morti nel Donbass - - florinarazvan : RT @Fabio26405960: L'ESERCITO DI KIEV È ALLO SBANDO I combattenti 1° battaglione di fucilieri della 24a brigata dell'esercito di Kiev ricon… - florinarazvan : RT @colonnelloedi: Un'auto con a bordo uno dei combattenti di Kiev ha superato un posto di blocco nella regione di Kherson e ha cercato di… - colonnelloedi : Un'auto con a bordo uno dei combattenti di Kiev ha superato un posto di blocco nella regione di Kherson e ha cercat… - fashionart19 : RT @AcciaiSpeciali: Nuova recluta: Kiev Ruslan Onishchenko, ex comandante del famigerato battaglione Tornado ucraino, i cui combattenti so… -

Agenzia ANSA

Nell'oblast di Lugansk, l'esercito ucraino ha costretto le forze russe a ritirarsi da Verkhnokamianske, ha ucciso 12russi del distaccamento Omon (ex unità speciali anti - terrorismo della polizia russa) con base a Sachalin "arrivato in Ucraina per ordine del Cremlino" e ha distrutto una caserma russa a ......a investire pesantemente nel cambiare non solo le armi ma la stessa cultura militare diper ... durerà diverse settimane, non sarà ovviamente rivolto aalle prime armi, ma a personale ... Kiev, 12 combattenti russi uccisi nell'oblast di Lugansk Nell'oblast di Lugansk, l'esercito ucraino ha costretto le forze russe a ritirarsi da Verkhnokamianske, ha ucciso 12 combattenti russi del distaccamento Omon (ex unità speciali anti-terrorismo della p ...Dai riservisti ucraini alle minoranze etniche russe, fino alle classi più povere: ecco chi sono i combattenti che vanno al fronte senza una preparazione adeguata [Leggi] ...