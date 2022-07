Jova Beach Party, colti sul fatto pusher e venditori abusivi di bevande: arresti e multe (FOTO) (Di domenica 24 luglio 2022) Mentre sul palco Jovanotti dava spettacolo, i Carabinieri erano al lavoro nell’area del litorale nord per effettuare i dovuti controlli. 3 chili di droga pronta allo smercio I militari hanno sorpreso un uomo di 39 anni, romano, alla Stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri. L’uomo aveva con sé, nascosto in una tasca, 15 dosi di hashish in tasca. I carabinieri hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, lì nei pressi, trovando altri 3 chili di droga già pronta per lo spaccio. Il 39enne è stato arrestato. Gli stessi Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno segnalato al Prefetto altre due persone, trovate in possesso di una modica quantità di stupefacenti, quali assuntori. Vendita di bevande senza licenza Sempre nei pressi del megaconcerto, a Cerveteri, i Carabinieri hanno sanzionato due uomini sorpresi a vendere abusivamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 luglio 2022) Mentre sul palconotti dava spettacolo, i Carabinieri erano al lavoro nell’area del litorale nord per effettuare i dovuti controlli. 3 chili di droga pronta allo smercio I militari hanno sorpreso un uomo di 39 anni, romano, alla Stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri. L’uomo aveva con sé, nascosto in una tasca, 15 dosi di hashish in tasca. I carabinieri hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, lì nei pressi, trovando altri 3 chili di droga già pronta per lo spaccio. Il 39enne è stato arrestato. Gli stessi Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno segnalato al Prefetto altre due persone, trovate in possesso di una modica quantità di stupefacenti, quali assuntori. Vendita disenza licenza Sempre nei pressi del megaconcerto, a Cerveteri, i Carabinieri hanno sanzionato due uomini sorpresi a vendere abusivamente ...

