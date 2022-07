Jane Fonda: “Io single da tanti anni. Adesso so cosa voglio sotto le lenzuola” (Di domenica 24 luglio 2022) Meglio tardi che mai. Adesso Jane Fonda ha le idee chiare su come poter avere una vita sessuale molto più felice e appagante. L’attrice, 84 anni, non ha peli sulla lingua e parla a ruota libera della sua vita e di quanto in effetti maturità e consapevolezza siano due caratteristiche che si conquistano con gli anni. E secondo la sua visione, infatti, il sesso non può che migliorare con l’avanzare dell’età. In occasione di un’intervista rilasciata a Page Six, l’attrice ha rivelato i essere single da molti anni ma di avere comunque sempre un desiderio fisico: “Secondo me le donne tendono a migliorare perché perdono la paura di dire ciò di cui hanno bisogno”. E ancora: “Perdiamo troppo tempo senza voler dire: ‘Aspetta un minuto, tienilo… Rallenta… Un po’ più a sinistra…”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Meglio tardi che mai.ha le idee chiare su come poter avere una vita sessuale molto più felice e appagante. L’attrice, 84, non ha peli sulla lingua e parla a ruota libera della sua vita e di quanto in effetti maturità e consapevolezza siano due caratteristiche che si conquistano con gli. E secondo la sua visione, infatti, il sesso non può che migliorare con l’avanzare dell’età. In occasione di un’intervista rilasciata a Page Six, l’attrice ha rivelato i essereda moltima di avere comunque sempre un desiderio fisico: “Secondo me le donne tendono a migliorare perché perdono la paura di dire ciò di cui hanno bisogno”. E ancora: “Perdiamo troppo tempo senza voler dire: ‘Aspetta un minuto, tienilo… Rallenta… Un po’ più a sinistra…”. ...

