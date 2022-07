Il panico a Fiumicino su un volo per la Spagna: messaggi di morte ai passeggeri e immagini macabre. Denunciato un 18enne (Di domenica 24 luglio 2022) Il volo VY1367 stava per decollare da Roma Fiumicino per atterrare poi in Spagna, ad Alicante. Tutto era pronto per il decollo. I 147 passeggeri avevano già occupato i loro posti e il comandante avviato i motori. Ad un certo punto, in quella mattina di giovedì 21 luglio, quasi tutti gli smartphone presenti in quell’aereo iniziano a squillare nello stesso momento: è arrivato un messaggio. Chi ha deciso di aprirlo si è ritrovato davanti un testo dal titolo “wake up wake up wake up” e varie frasi sotto scritte in una lingua sconosciuta ai presenti. Scorrendo il messaggio, immagini di persone incappucciate, figure macabre, scheletriche. Non capendo quelle scritte e vedendo quelle immagini, si è pensato subito a un attacco terroristico. Il ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) IlVY1367 stava per decollare da Romaper atterrare poi in, ad Alicante. Tutto era pronto per il decollo. I 147avevano già occupato i loro posti e il comandante avviato i motori. Ad un certo punto, in quella mattina di giovedì 21 luglio, quasi tutti gli smartphone presenti in quell’aereo iniziano a squillare nello stesso momento: è arrivato uno. Chi ha deciso di aprirlo si è ritrovato davanti un testo dal titolo “wake up wake up wake up” e varie frasi sotto scritte in una lingua sconosciuta ai presenti. Scorrendo ilo,di persone incappucciate, figure, scheletriche. Non capendo quelle scritte e vedendo quelle, si è pensato subito a un attacco terroristico. Il ...

