QUOTIDIANO NAZIONALE

Il calcio come sogno di una nuova vita. Per Mustapha Jawara, 22 anni, indossare la divisa da arbitro era l'occasione per superare per sempre la vita grama dele chiudere nello scrigno dei ricordi il lungo viaggio dal Gambia all'Italia a bordo di un barcone. Una passione per ottenere integrazione e riconoscimento sociale, abbinato a un lavoro di ...A livello individuale, essere una donna, uno vivere in un'area densamente popolata del ... Evidentemente,passare del tempo, le esperienze maturate nella ricerca del lavoro e nelle brevi ... Il migrante col fischietto "Sono diventato arbitro, sogno la Coppa d’Africa" Il calcio come sogno di una nuova vita. Per Mustapha Jawara, 22 anni, indossare la divisa da arbitro era l’occasione per superare per sempre la vita grama del migrante e chiudere nello scrigno dei ric ...