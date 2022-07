Gruppo Costa, primi test per il biocarburante marino (Di domenica 24 luglio 2022) Il Gruppo Costa, operatore crocieristico leader in Europa con le sue due compagnie Costa Crociere e Aida Cruises, e parte di Carnival Corporation, compie un passo avanti nella sua strategia di decarbonizzazione: testerà biocarburanti a bordo di una nave Aida. Il 21 luglio, AidaPrima è la prima nave da crociera di grandi dimensioni a essere rifornita con una miscela di biocarburante marino. Si ottiene da materie prime sostenibili al 100 per cento come l’olio da cucina di scarto e gasolio marino. La nave è in viaggio da Rotterdam, in Olanda, verso la Norvegia. L’attuale progetto rappresenta un’importante pietra miliare della strategia di decarbonizzazione del Gruppo Costa, che prevede la sperimentazione di tecnologie per migliorare ... Leggi su ildenaro (Di domenica 24 luglio 2022) Il, operatore crocieristico leader in Europa con le sue due compagnieCrociere e Aida Cruises, e parte di Carnival Corporation, compie un passo avanti nella sua strategia di decarbonizzazione:erà biocarburanti a bordo di una nave Aida. Il 21 luglio, AidaPrima è la prima nave da crociera di grandi dimensioni a essere rifornita con una miscela di. Si ottiene da materie prime sostenibili al 100 per cento come l’olio da cucina di scarto e gasolio. La nave è in viaggio da Rotterdam, in Olanda, verso la Norvegia. L’attuale progetto rappresenta un’importante pietra miliare della strategia di decarbonizzazione del, che prevede la sperimentazione di tecnologie per migliorare ...

ansa_liguria : Crociere: Gruppo Costa avvia l'utilizzo di biocarburanti - JamalJa04418423 : RT @UMessina2021: I ?? del gruppo facebook LaBiancoScudata ?? ??????????????????????...??...????... ?? 3° appuntamento con la rubrica di F.Costa ?? ???? ????… - viaconme : RT @Costa_Press: Il Gruppo Costa testa l’utilizzo di biocarburanti: ieri a Rotterdam, #AIDAprima è stata rifornita per la prima volta con b… - UMessina2021 : I ?? del gruppo facebook LaBiancoScudata ?? ??????????????????????...??...????... ?? 3° appuntamento con la rubrica di F.Costa ??… - SimoNetOnTheNet : È da stanotte che non si respira per l'afa, una cosa terribile, le temperature sono più o meno sempre le stesse ma… -