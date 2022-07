Gp Francia live: Leclerc esce, Hamilton si ritrova davanti a tutti (Di domenica 24 luglio 2022) 17° giro - Momento incredibile, Leclerc che comandava la gara va a sbattere tutto solo17° giro - Verstappen supera Norris e si porta in sesta posizioneSainz supera Ricciardo e sale... Leggi su ilmattino (Di domenica 24 luglio 2022) 17° giro - Momento incredibile,che comandava la gara va a sbattere tutto solo17° giro - Verstappen supera Norris e si porta in sesta posizioneSainz supera Ricciardo e sale...

Formula1WM : Giro 17/53 - Dal muretto Ferrari dicono a Leclerc di stare tranquillo e continuare a girare #FrenchGp #F1 - Formula1WM : Giro 17/53 - Sainz C. guadagna una posizione ai danni di Ricciardo D. #FrenchGp #F1 - Formula1WM : Giro 17/53 - Verstappen rientra in pista in settima posizione alle spalle di Norris #FrenchGp #F1 - Formula1WM : Giro 17/53 - Pit stop per Verstappen, vedremo se la Ferrari tenterà di replicare la strategia vista in Austria… - Formula1WM : Giro 16/53 - Sainz può aprire il DRS su Ricciardo #FrenchGp #F1 -