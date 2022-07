F1 | la rimonta di Carlos Sainz | da 19° a 5° E che sorpasso su Perez!

auroralafangirl : @mengonismadking @Charles_Leclerc giuro le uniche gioie sono la rimonta di Carlos e p2-p3 della Mercedes - lclrcsnz : “partendo dal fatto che hai fatto una bellissima rimonta” carlos: “grasie??” cuoricino - samucapi64 : ai danni di un mediocre Perez che con la VSC sul finale pare essersi addormentato. Garone di Carlos Sainz (chi pens… - pausa_motori : #FrenchGrandPrix Max Verstappen trionfa a Le Castellet. Gli Orange sognano. Charles Leclerc a muro al giro 18. Fa… - frances14372469 : Gara di grande livello per Carlos premiato giustamente come migliore pilota del #FranceGP con una rimonta dal 19°… -

... che strappa il servizio aAlcaraz concedendogli un solo punto in apertura; lo spagnolo però è vigile e non ha intenzione di lasciar scappare l'avversario, così già nel secondo game...MaSainz, protagonista in Francia di unaclamorosa, non ha avuto paura di quella curva così complessa e, un po' per sorprendere l'avversario con un attacco in un punto della pista ...Bella rimonta del pilota della Ferrari che ha chiuso al quinto posto LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'La gomma dura era difficile da gestire, ...Verstappen, mani sul Mondiale di F1. Sainz commovente. E Hamilton si avvicina alla prima vittoria stagionale Le Castellet, 24 luglio 2022 - Max Verstappen vince il Gp di Francia 2022 e mette le mani s ...