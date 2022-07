F1 in tv, GP Francia 2022: orario gara, programma TV8 e Sky, streaming in chiaro (Di domenica 24 luglio 2022) Siamo finalmente giunti al momento clou del fine settimana del Gran Premio di Francia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Oggi, infatti, a partire dalle ore 15.00 prenderà il via la gara, che andrà a consegnare 25 pesantissimi punti (26 nel caso si aggiunga anche il giro più veloce) in ottica corsa verso il titolo iridato. LA DIRETTA LIVE DEL GP DI Francia DI F1 DALLE 15.00 Davanti a tutti prenderà il via Charles Leclerc che precederà le due Red Bull, quindi Lewis Hamilton, Lando Norris e George Russell per un pacchetto tutto inglese. Si annuncia una gara quanto mai da battaglia in cima alla classifica, con caldo e gomme che faranno come sempre la differenza. Attenzione alle temperature che troveremo in questa torrida giornata francese. La colonnina di Mercurio si avvicinerà ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Siamo finalmente giunti al momento clou del fine settimana del Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Oggi, infatti, a partire dalle ore 15.00 prenderà il via la, che andrà a consegnare 25 pesantissimi punti (26 nel caso si aggiunga anche il giro più veloce) in ottica corsa verso il titolo iridato. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDI F1 DALLE 15.00 Davanti a tutti prenderà il via Charles Leclerc che precederà le due Red Bull, quindi Lewis Hamilton, Lando Norris e George Russell per un pacchetto tutto inglese. Si annuncia unaquanto mai da battaglia in cima alla classifica, con caldo e gomme che faranno come sempre la differenza. Attenzione alle temperature che troveremo in questa torrida giornata francese. La colonnina di Mercurio si avvicinerà ...

