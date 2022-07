sportli26181512 : Da Graca: “Io, Vlahovic e il gol dei sogni dedicato al nonno”: Da Graca: “Io, Vlahovic e il gol dei sogni dedicato… - ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: Intervista a Da Graca: “Io, Vlahovic e il gol dei sogni dedicato al nonno” #juve - Gazzetta_it : Intervista a Da Graca: “Io, Vlahovic e il gol dei sogni dedicato al nonno” #juve - daju29ro : Quando hai comprato Vlahovic, DI Maria e Pogba e ti dicono che hanno segnato Da Graca e Compagnon. - chicco288 : RT @radiobianconera: ? FULL TIME | Buona la prima! ??? A Las Vegas la #Juventus batte 2 a 0 il Chivas, grazie ai gol dei giovani #DaGraca e… -

La Gazzetta dello Sport

Il protagonista che non t'aspetti ha vent'anni, un marcato accento siciliano e la faccia di chi sta vivendo un sogno e non vuole svegliarsi più. Marco Daha segnato la prima rete stagionale della Juventus contro il Chivas e racconta che una serata così non l'aveva nemmeno mai immaginata: 'È la mia prima tournée, un'esperienza indimenticabile, un ...Le prossime sfide Non impiegati invece Dusane Leonardo Bonucci , rimasti in panchina per ... Fagioli (46 Rovella), Locatelli (46 Aké), Pogba (46 Pellegrini); Di Maria (46 Zakaria), Da(... Da Graca: “Io, Vlahovic e il gol dei sogni dedicato al nonno” Il centravanti ventenne a segno nella prima amichevole si racconta: “In camera avevo una foto con Messi, Neymar e Ronaldo. Sono arrivato a Torino da Palermo a 16 anni, che privilegio essere qui” ...Su Repubblica Torino: Da Graca più Compagnon la Juve riparte dai giovani. Chi si aspettava le giocate di Vlahovic, McKennie e Di Maria è rimasto piacevolmente ...