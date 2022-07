Berrettini-Ruud oggi, Finale ATP Gstaad: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 24 luglio 2022) oggi, a partire dalle 11.30, Matteo Berrettini disputerà la Finale dell’ATP di Gstaad (Svizzera). Il romano affronterà il norvegese Casper Ruud in un confronto molto interessante in cui l’azzurro vorrà dar seguito alle ottime prestazioni messe in mostra nel corso del torneo elvetico. Non sarà un incontro semplice per Matteo perché Ruud è uno dei migliori interpreti del circuito sulla terra rossa, citando la Finale del Roland Garros raggiunta quest’anno ed essendo anche campione in carica di questo evento. Tuttavia, nel lontano 2018, Berrettini iniziò la sua cavalcata vincente, aggiudicandosi il primo torneo della carriera a livello ATP. Le condizioni in cui si gioca sono particolarmente gradite al nostro portacolori e ci sono delle assonanze con ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022), a partire dalle 11.30, Matteodisputerà ladell’ATP di(Svizzera). Il romano affronterà il norvegese Casperin un confronto molto interessante in cui l’azzurro vorrà dar seguito alle ottime prestazioni messe in mostra nel corso del torneo elvetico. Non sarà un incontro semplice per Matteo perchéè uno dei migliori interpreti del circuito sulla terra rossa, citando ladel Roland Garros raggiunta quest’anno ed essendo anche campione in carica di questo evento. Tuttavia, nel lontano 2018,iniziò la sua cavalcata vincente, aggiudicandosi il primo torneo della carriera a livello ATP. Le condizioni in cui si gioca sono particolarmente gradite al nostro portacolori e ci sono delle assonanze con ...

