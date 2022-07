Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale e Pugliapromozione rinnovano la sinergia istituzionale Vari obiettivi

(Di domenica 24 luglio 2022) Di seguito il comunicato: Nei pressi dell’infopoint, ubicato nel Terminal Crociere del porto di Bari, si è svolta una conferenza stampa nel corso della quale il presidente dell’didel(AdSPMAM), Ugo Patroni Griffi, e il direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo (ARET), Luca Scandale, hanno illustrato i primi effetti e i risultati delle iniziative finalizzato a potenziare ildi accoglienza turistica e valorizzare della Puglia, le cui linee strategiche sono contenute in un accordo di cooperazione pubblico-pubblico, sottoscritto nello scorso mese di settembre. Attraverso il documento attuativo, l’Entee l’Agenzia regionale si impegnano a ...

GiovanniAgost20 : Urso (Fratelli d'Italia) è il Presidente del COPASIR, un comitato inutile che, però, può acquisire documenti e info… - Ilikepuglia : Porto di Bari: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e PugliaPromozione consolidano la sinerg… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Un locomotore ha deragliato dal binario all'interno dell'area portuale della Spezia. A quanto si appr… - cdsnews : Accordo raggiunto, le associazioni dell’autotrasporto plaudono all’operato dell’Autorità di sistema portuale - the_pythagorean : @MattOneMouse Gnoo io non sono liberale ?? io sono per la massima autorità lol dovrei essere all’estremo della scala… -

...finalizzare l'acquisto è stata l'per la preparazione e la risposta sanitaria (Hera) e in una nota dell'esecutivo Ue si parla dell'assetto organizzativo interno che avverrà tramite un......Bce volta a proteggere l'Italia nel giorno in cui veniva fatto cadere il governo sul quale leeuropee contavano per il controllo del debito pubblico e il riequilibrio del nostro...