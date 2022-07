Atletica, la 4×400 femminile si regala la finale ai Mondiali. Azzurre in luce, eliminate Polonia e Olanda. (Di domenica 24 luglio 2022) L’Italia si è qualificata alla finale della 4×400 femminile ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. La staffetta prosegue la propria avventura grazie al miglior tempo di ripescaggio. Le Azzurre ha concluso la seconda batteria al quarto posto con il tempo di 3:28.72 e così domani torneranno in pista a Eugene (Oregon, USA) per disputare l’atto conclusivo della prova a squadre sul miglio. Anna Polinari è scattata bene al lancio e ha passato il testimone ad Ayomide Folorunso, fresca primatista nazionale sui 400 ostacoli che si è resa protagonista di un buon giro di più. Virginia Troiani ha un po’ sofferto, ma poi ci ha pensato Alice Mangione con una frazione conclusiva interessante a regalare il biglietto per la finale. La seconda semifinale ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) L’Italia si è qualificata alladellaai2022 dileggera. La staffetta prosegue la propria avventura grazie al miglior tempo di ripescaggio. Leha concluso la seconda batteria al quarto posto con il tempo di 3:28.72 e così domani torneranno in pista a Eugene (Oregon, USA) per disputare l’atto conclusivo della prova a squadre sul miglio. Anna Polinari è scattata bene al lancio e ha passato il testimone ad Ayomide Folorunso, fresca primatista nazionale sui 400 ostacoli che si è resa protagonista di un buon giro di più. Virginia Troiani ha un po’ sofferto, ma poi ci ha pensato Alice Mangione con una frazione conclusiva interessante are il biglietto per la. La seconda semi...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia in finale nella 4×400 femminile! Attesa per Ihemeje e Dallavalle nel… - Nicola89144151 : Mondiali di Atletica, il programma della notte: 01:10 Asta - Decathlon (4) 02:10 Staffetta 4x400 F [Italia] 02:40… - ilcittadinomb : Atletica, Oregon 22: è l’ora delle 4×400, in pista Vladimir Aceti - Quotidianinet : Atletica, Mondiali 2022: 4×100 luci e ombre, McLaughlin record del mondo, Miller-Uibo e Norman padroni dei 400 - zazoomblog : Atletica Mondiali 2022: 4×100 luci e ombre McLaughlin record del mondo Miller-Uibo e Norman padroni dei 400 -… -

Le azzurre della 4×100 in finale, McLaughlin record nei 400 hs La notte italiana di Eugene, ai Mondiali di atletica, ha un ...nell'assegnazione delle corsie nell'appuntamento decisivo alle 4:30 ... che domina la finale iridata dei 400 ostacoli con tanto di nuovo ... Mondiali di atletica 2022, dove vederli in tv: il programma di oggi sabato 23 luglio Bronzo al Mondiale di atletica Chi è Elena Vallortigara: stava ...35 - Lancio del giavellotto U, finale 3:55 - Decathlon (400 metri) ... finale 3:55 - Decathlon (400 metri) U 4:30 - Staffetta 4x100 D, ... La notte italiana di Eugene, ai Mondiali di, ha un ...nell'assegnazione delle corsie nell'appuntamento decisivo alle:30 ... che domina la finale iridata deiostacoli con tanto di nuovo ...Bronzo al Mondiale diChi è Elena Vallortigara: stava ...35 - Lancio del giavellotto U, finale 3:55 - Decathlon (metri) ... finale 3:55 - Decathlon (metri) U:30 - Staffetta 4x100 D, ...