Amici | LDA a Sanremo? “Sarebbe un sogno”

Leggi su dailynews24

(Di domenica 24 luglio 2022) Dopo l’inattività dovuta a dei problemi di salute, LDA, ex concorrente di, è tornato ad aggiornare i suoi fan. In una recente intervista, il cantante ha parlato dei suoi progetti futuri e non sono mancate delle bellissime parole verso Maria De Filippi. “un” – Nonostante sia stato spesso accusato di essere raccomandato L'articolo