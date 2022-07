Amanda Lear, la confessione senza filtri: “Ho rimorchiato dei…” (Di domenica 24 luglio 2022) Amanda Lear ha confessato senza peli sulla lingua ha rivelato particolari dettagliati. La nota artista è un simbolo di arte e versatilità. Una donna che ha incantanto il pubblico nei tanti ruoli ricoperti. Amanda Lear-Altranotizia (fonte: Google)Amanda Lear è una star internazionale e la sua carriera è ricca e variegata. Un velo di mistero è sempre aleggiato su di lei. Ciò le ha dato ancora più fama. Di recente ha raccontato particolari del suo passato che riguardano anche l’assunzione di droghe. Che cosa ha detto? Amanda Lear e la confessione senza filtri Amanda Lear è una forza della natura. La sua particolarità e il suo essere ... Leggi su altranotizia (Di domenica 24 luglio 2022)ha confessatopeli sulla lingua ha rivelato particolari dettagliati. La nota artista è un simbolo di arte e versatilità. Una donna che ha incantanto il pubblico nei tanti ruoli ricoperti.-Altranotizia (fonte: Google)è una star internazionale e la sua carriera è ricca e variegata. Un velo di mistero è sempre aleggiato su di lei. Ciò le ha dato ancora più fama. Di recente ha raccontato particolari del suo passato che riguardano anche l’assunzione di droghe. Che cosa ha detto?e laè una forza della natura. La sua particolarità e il suo essere ...

_Techetechete : Una sola domanda: cosa ricordate degli anni ’80? ?? Un viaggio con Amanda Lear e il suo Cocktail d'amore: le interv… - LaraMarta88 : RT @PaoloSutera: Tv, venerdì sera. Vedi la voce italiana di Russel Crowe vestito da Amanda Lear recitare la celebre battuta de 'Il Gladiato… - OlgaPesapane : È un 10, ma non apprezza le canzoni di Amanda Lear ???? - Parrmirro : RT @LaPanceraRosa: @Domenica19611 @Parrmirro Grazie. Ma, come canterebbe Amanda Lear, mangerò ciò che ho cucinato tumorrouuuu...?? ?? - LaPanceraRosa : @Domenica19611 @Parrmirro Grazie. Ma, come canterebbe Amanda Lear, mangerò ciò che ho cucinato tumorrouuuu...?? ?? -