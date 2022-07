Aggiornamento (domenica mattina) incendio sul Carso tra Trieste e Gorizia (Di domenica 24 luglio 2022) Continuano senza sosta le operazioni di bonifica dell’incendio scoppiato martedì 19 luglio sul Carso tra Trieste e Gorizia.A causa dell’avvicinarsi del fronte continua dell’incendio dal territorio sloveno, nella tarda serata di ieri sono state precauzionalmente evacuate le frazioni di Gabria e San Michele del Carso nel comune di Savogna d’Isonzo (GO). Anche se, grazie al lavoro dei vigili del fuoco sloveni aiutati anche dalla pioggia caduta in nottata, la situazione è notevolmente migliorata il rientro nelle due frazioni sarà autorizzato solo quando l’incendio che minacciava le due frazioni sarà completamente sotto controllo. Come ogni mattina sono riprese le operazioni di spegnimento e bonifica aerea che oggi vedono impegnati 2 Canadair del Corpo ... Leggi su udine20 (Di domenica 24 luglio 2022) Continuano senza sosta le operazioni di bonifica dell’scoppiato martedì 19 luglio sultra.A causa dell’avvicinarsi del fronte continua dell’dal territorio sloveno, nella tarda serata di ieri sono state precauzionalmente evacuate le frazioni di Gabria e San Michele delnel comune di Savogna d’Isonzo (GO). Anche se, grazie al lavoro dei vigili del fuoco sloveni aiutati anche dalla pioggia caduta in nottata, la situazione è notevolmente migliorata il rientro nelle due frazioni sarà autorizzato solo quando l’che minacciava le due frazioni sarà completamente sotto controllo. Come ognisono riprese le operazioni di spegnimento e bonifica aerea che oggi vedono impegnati 2 Canadair del Corpo ...

