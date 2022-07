Vecino Lazio, nuovo summit ad inizio settimana: si vuole chiudere (Di sabato 23 luglio 2022) Matias Vecino si avvicina alla Lazio: previsto per la prossima settimana un nuovo summit per il centrocampista La Lazio e Matias Vecino sono sempre più vicini. Come riferito da Alfredo Pedullà infatti, ad inizio della prossima settimana è previsto un incontro per formalizzare l’affare. Una base d’intesa è già stata raggiunta: Sarri avrà presto a disposizione il suo pupillo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Matiassi avvicina alla: previsto per la prossimaunper il centrocampista Lae Matiassono sempre più vicini. Come riferito da Alfredo Pedullà infatti, addella prossimaè previsto un incontro per formalizzare l’affare. Una base d’intesa è già stata raggiunta: Sarri avrà presto a disposizione il suo pupillo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

