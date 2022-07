Uomini e Donne, ex tronista scomparsa da quattro mesi: era perseguitata (Di sabato 23 luglio 2022) Da diversi mesi ormai nessuno ha più notizie di Veronica Burchielli, ex tronista di Uomini e Donne che si fidanzò con Alessandro Zarino e divenne “famosa” per la frase con cui Maria De Filippi le offrì il trono, ovvero: “Fregatene, fai la tronista!”. La ragazza non ha più aggiornato il suo profilo Instagram, né dato notizie di sé attraverso altri canali. A far sapere il motivo è stato il portale Very Inutil People, secondo il quale la ragazza avrebbe deciso di allontanarsi dal web per le numerose e feroci critiche ricevute nell’ultimo periodo, quando aveva preso qualche chilo. Un’ondata di bodyshaming, insomma, che avrebbe portato perseguitato Veronica Burchielli per settimane, portandola a stare male e ad allontanarsi da tutto il contesto social. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 23 luglio 2022) Da diversiormai nessuno ha più notizie di Veronica Burchielli, exdiche si fidanzò con Alessandro Zarino e divenne “famosa” per la frase con cui Maria De Filippi le offrì il trono, ovvero: “Fregatene, fai la!”. La ragazza non ha più aggiornato il suo profilo Instagram, né dato notizie di sé attraverso altri canali. A far sapere il motivo è stato il portale Very Inutil People, secondo il quale la ragazza avrebbe deciso di allontanarsi dal web per le numerose e feroci critiche ricevute nell’ultimo periodo, quando aveva preso qualche chilo. Un’ondata di bodyshaming, insomma, che avrebbe portato perseguitato Veronica Burchielli per settimane, portandola a stare male e ad allontanarsi da tutto il contesto social. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

