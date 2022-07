Terra amara | trame dal 25 al 29 luglio 2022 | Zuleyha in grave pericolo

(Di sabato 23 luglio 2022)continuerà ad appassionare il suo pubblico con storie avvincenti e numerosi colpi di scena. Ledal 25 al 29rivelano che Yilmaz, in carcere, verrà a sapere da Veli cheha sposato Demir e tra i due nascerà una furibonda lite che coinvolgerà anche gli altri detenuti. Poco dopo, scoppierà un incendio e verrà diffusa la notizia della morte di Yilmaz. Quandoverrà a sapere che il suo amato è morto, sarà fuori di sé, mentre Demir festeggerà per il suo successo. Dal canto suo, Hunkar si ingelosirà constatando che, da quando il figlio è sposato, non spetta più a lei accompagnarlo agli eventi. Successivamente, dopo essere licenziata, Saniye si sfogherà con Gulten e Fadik, mentre Gaffur le darà uno schiaffo e le ordinerà di ...

Dal 25 Luglio Un altro domino e Terra Amara di scambiano di orario e dal 1 Agosto Una Vita sospesa

Da Lunedì 25.07 cambio orario Terra Amara alle 14.45 Un Altro Domino alle 15.45

Nuovo appuntamento oggi venerdì 22 luglio 2022, con la soap turca. Nella puntata odierna Yilmaz è stato riconsegnato alla giustizia e Hunkar dona a Gaffur una grossa somma di denaro per averle salvato la vita.

Nelle puntate di agosto di Terra amara, i lavoratori si rifiuteranno di consegnare Yilmaz a Demir, il quale farà incendiare il loro villaggio