Scamacca al West Ham: manca solo la firma (Di sabato 23 luglio 2022) Il West Ham è alla ricerca di giocatori offensivi per rinforzare la squadra, ora puntano Gianluca Scamacca. Dopo aver visto sfumare il ritorno di Lingard, finito al Nottingham Forest, gli Hammers preparano un doppio colpo. Oltre al centravanti italiano, infatti, sono molto vicini anche a Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte. Scamacca al West Ham: superato il PSG Scamacca è molto vicino a vestire la maglia del West Ham. Gli inglesi erano da tempo in pressing sul Sassuolo, e nelle ultime ore è finalmente arrivata l’offerta giusta. Il club londinese sborserá nelle casse neroverdi 36 milioni di euro più altri 6 di bonus, oltre al 10% sulla futura rivendita. Questa offerta al rialzo è servita al club allenato da Moyes per superare la forte concorrenza del PSG. Infatti il club ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 23 luglio 2022) IlHam è alla ricerca di giocatori offensivi per rinforzare la squadra, ora puntano Gianluca. Dopo aver visto sfumare il ritorno di Lingard, finito al Nottingham Forest, gli Hammers preparano un doppio colpo. Oltre al centravanti italiano, infatti, sono molto vicini anche a Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte.alHam: superato il PSGè molto vicino a vestire la maglia delHam. Gli inglesi erano da tempo in pressing sul Sassuolo, e nelle ultime ore è finalmente arrivata l’offerta giusta. Il club londinese sborserá nelle casse neroverdi 36 milioni di euro più altri 6 di bonus, oltre al 10% sulla futura rivendita. Questa offerta al rialzo è servita al club allenato da Moyes per superare la forte concorrenza del PSG. Infatti il club ...

Ekremkonur : ?? Gianluca Scamacca ?? West Ham ? ???? #WHUFC - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO È FATTA PER IL PASSAGGIO DI SCAMACCA AL WEST HAM AL SASSUOLO 36 MILIONI + 6 DI BONUS E IL 10% DEL… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS, proseguono i contatti con @WestHam e @PSG_inside per #Scamacca - Togar81769179 : RT @calcioinglese: Scamacca al West Ham per 42 milioni di euro ???? - ParisFansfr : ?? #Scamacca proche de #WestHam, ça se confirme (Gazzetta dello Sport) ? -