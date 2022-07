Roma Wijnaldum, si continua a trattare: le ultime (Di sabato 23 luglio 2022) La Roma continua a trattare con il Psg per Wijnaldum: c’è il sì del giocatore, ma la formula al momento frena la trattativa La Roma continua a trattare con il Psg per Wijnaldum: c’è il sì del giocatore, ma la formula al momento frena la trattativa. Secondo quanto scritto da Il Messaggero, i giallorossi vorrebbero un prestito con diritto. I francesi, invece, vogliono inserire l’obbligo a 10 milioni. La situazione positiva al momento è che pagherebbero la metà dello stipendio del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Lacon il Psg per: c’è il sì del giocatore, ma la formula al momento frena la trattativa Lacon il Psg per: c’è il sì del giocatore, ma la formula al momento frena la trattativa. Secondo quanto scritto da Il Messaggero, i giallorossi vorrebbero un prestito con diritto. I francesi, invece, vogliono inserire l’obbligo a 10 milioni. La situazione positiva al momento è che pagherebbero la metà dello stipendio del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

