Meloni | ' Premier chi vince | e noi siamo pronti'

VittorioSgarbi : Draghi sara il candidato premier del centrosinistra.Sarà una campagna elettorale Meloni contro Draghi.… - IlContiAndrea : Comunque sono proprio curioso, post #elezioni, di vedere cosa combinano. Cosa saranno capaci di fare. Se ci sarà un… - fattoquotidiano : Centrodestra, pranzo del disgelo tra Berlusconi e Meloni. Salvini: “Sarà premier chi prende un voto in più” - infoitinterno : Centrodestra, pranzo del disgelo tra Berlusconi e Meloni. Salvini: “Sarà premier chi prende un voto in… - xHappinesstan : RT @laelis_b: Io all’ipotesi sempre più concreta di Giorgia Meloni premier: -

Ha le idee chiare Giorgiasul rebus della leadership della coalizione e anche di chi governerà in caso di vittoria alle elezioni. Ora bisogna compattarsi e battere l'avversario: il Pd, dice ...... gli "affossatori" M5S e il panico da poltronaavverte Forza Italia: "La regola non si cambia: il partito che arriva primo esprime il" Conte isolato attacca i dem: "Da loro parole ...Le nostre proposte si conoscono, si tratta di ribadirle". Meloni sottolinea di aver sempre avuto dall'opposizione un rapporto leale con il premier Mario Draghi, del quale tuttavia afferma di non aver ..."Non ho ancora sentito Draghi penso che se ne sia andato per evitare la tempesta economica di autunno. Nel programma di coalizione necessario concentrarsi su ciò che si può fare" dice la leader di Fra ...