Massimo Giletti | dalla vita sotto scorta ai numerosi ricoveri ospedalieri | un calvario devastante

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 23 luglio 2022) Quella diè stata unafatta di alti e bassi, e alcuni di questi molto particolari. Vediamo insieme cosa gli è accaduto Uno dei conduttori più amati nel mondo televisivo., nel corso della sua carriera, è stato in grado di conquistare il pubblico tutto. Non sempre però la suaè stata felice, in quanto in adolescenza è stato colpito da un dramma. Ecco tutti i dettagli della vicenda.nel corso della sua carriera ha dimostrato di avere un grande dinamismo. È stato sempre un personaggio che, riuscendo a costruirsi da solo un percorso sul piccolo schermo, si è portato dietro sempre una fetta di pubblico pronta a seguirlo in ogni minimo passo. Il ...