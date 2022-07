Inter, sconfitta di misura contro il Lens: beffa Openda al 90?, bene Lukaku (Di sabato 23 luglio 2022) L’Inter di Simone Inzaghi ha sfidato il Lens in amichevole, in Francia, utile test in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie A. sconfitta di misura dei meneghini, crollati però soltanto allo scadere con i transalpini: 1-0. La coppia Dzeko-Correa ha tentato di trovare il bandolo della matassa nel corso del primo tempo, non facendo rimpiangere Lukaku-Lautaro, sebbene con risultati alterni e infine senza trovare reti. In particolare, le accelerazioni dell’argentino hanno più volte disturbato la linea difensiva francese; Dzeko, invece, leggermente appesantito dai carichi di lavoro intensi di queste settimane. Dopo i primi 45? senza colpo ferire, i nerazzurri hanno tentato di ripartire con grande foga agonistica nel corso del secondo tempo; il tutto contando sulla LuLa e su ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) L’di Simone Inzaghi ha sfidato ilin amichevole, in Francia, utile test in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie A.didei meneghini, crollati però soltanto allo scadere con i transalpini: 1-0. La coppia Dzeko-Correa ha tentato di trovare il bandolo della matassa nel corso del primo tempo, non facendo rimpiangere-Lautaro, sebcon risultati alterni e infine senza trovare reti. In particolare, le accelerazioni dell’argentino hanno più volte disturbato la linea difensiva francese; Dzeko, invece, leggermente appesantito dai carichi di lavoro intensi di queste settimane. Dopo i primi 45? senza colpo ferire, i nerazzurri hanno tentato di ripartire con grande foga agonistica nel corso del secondo tempo; il tutto contando sulla LuLa e su ...

sportface2016 : #Inter, sconfitta di misura contro il #Lens: beffa #Openda al 90', bene #Lukaku - Erik_4000 : @FBiasin no no ti sbagli @FBiasin scriveranno solo l'inter sconfitta pesante inter ché succede? - interliveit : ??#Openda decide al novantesimo: #Inter sconfitta a #Lens #LensInter - uccelloRossOak : “L’Inter non meritava la sconfitta, risultato bugiardo” (@Rigna_risorto) - Ivan_G_1966 : @Inter Domani i giornali e media : #crisinter ... già me li vedo i titoloni. E il giornalista rossonero di TL ,… -