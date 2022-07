Il nuovo centro? Un magma politico indecifrabile

Leggi su panorama

(Di sabato 23 luglio 2022) Mancano due mesi alle elezioni anticipate; mesi di dura campagna elettorale estiva dove ildestra sembra aver ritrovato compattezza, il M5S sia pronto a correre da solo per ritrovare la propria identità mentre a sinistra e soprattutto alè ancora tutto in discussione. Toti, Gelmini, Di Maio, Calenda, Renzi, Brunetta e qualche illustre sindaco come Beppe Sala ipotizzano e lavorano proprio al ritorno di un movimentodi, legato al vecchio catto-comunismo della Dc, o di una parte di essa. Ma non basta cercare una propria posizione per trasformarsi in una proposta politica nuova e credibile, come spiega il Prof. Giovanni De Luca, docente e politologo. Professore, andremo al voto fra due mesi. Intanto dove andrà il “”? «Mah, come sa sono più bravo ad analizzare il passato ...