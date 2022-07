Il Mondo Secondo Garp: Robin Williams e i 40 anni di un film ancora attuale (Di sabato 23 luglio 2022) Il romanzo di John Irving, l'attualità, il femminismo, l'avanguardia di Glenn Close, una canzone dei Beatles e il diritto all'uguaglianza: Il Mondo Secondo Garp, il film di George Roy Hill con Robin Williams, compie 40 anni senza dimostrarli. I tempi sono profondamente cambiati e chissà, oggi, un film come Il Mondo Secondo Garp sarebbe diventato direttamente una miniserie. Del resto, i temi in questone (oltre gli stessi tempi...) sono quanto mai riconoscibili e vividi. Nonostante siano passati quarant'anni dall'uscita in sala (era il 23 luglio 1982, con la prima tenutasi a New York City), e ben quarantaquattro dall'omonimo libro da cui è tratto, scritto da John Irving, il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 luglio 2022) Il romanzo di John Irving, l'attualità, il femminismo, l'avanguardia di Glenn Close, una canzone dei Beatles e il diritto all'uguaglianza: Il, ildi George Roy Hill con, compie 40senza dimostrarli. I tempi sono profondamente cambiati e chissà, oggi, uncome Ilsarebbe diventato direttamente una miniserie. Del resto, i temi in questone (oltre gli stessi tempi...) sono quanto mai riconoscibili e vividi. Nonostante siano passati quarant'dall'uscita in sala (era il 23 luglio 1982, con la prima tenutasi a New York City), e ben quarantaquattro dall'omonimo libro da cui è tratto, scritto da John Irving, il ...

