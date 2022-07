Il Google Docs cinese spia e censura i testi prima della loro pubblicazione (Di sabato 23 luglio 2022) L'accesso bloccato agli scrittori cinesi sulla piattaforma Wps svela il grave fenomeno della censura preventiva di Stato in Cina, la responsabilità dei big tech e la pesante interferenza sulla privacy degli utenti Leggi su repubblica (Di sabato 23 luglio 2022) L'accesso bloccato agli scrittori cinesi sulla piattaforma Wps svela il grave fenomenopreventiva di Stato in Cina, la responsabilità dei big tech e la pesante interferenza sulla privacy degli utenti

