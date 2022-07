Giorgia Meloni: “Governa chi vince alle urne. Con Vox ho sbagliato i toni e su Kiev non cambio linea” (Di sabato 23 luglio 2022) La leader di Fratelli d’Italia: «In politica estera sono atlantista, sì alle armi all’Ucraina». Sulle promesse elettorali frena: «Il programma della coalizione sia realistico» Leggi su lastampa (Di sabato 23 luglio 2022) La leader di Fratelli d’Italia: «In politica estera sono atlantista, sìarmi all’Ucraina». Sulle promesse elettorali frena: «Il programma della coalizione sia realistico»

holybakuhoe : RT @LecisNazareno: Tratto dal programma elettrorale di Giorgia Meloni Vi assicuro che non é la parte piú fascista del programma https://t.… - weremess : RT @LecisNazareno: Tratto dal programma elettrorale di Giorgia Meloni Vi assicuro che non é la parte piú fascista del programma https://t.… - amilano1986 : RT @ArturoB23022138: Faccio fatica a pensare a qualcosa di più stupido di liberali e libertari per Giorgia Meloni - FrancescoBonia1 : RT @PBerizzi: Giorgia Meloni e il passato che non passa: l'ombra nera mai fugata da FdI. Tra ex terroristi, naziskin e la 'lobby'. Ecco chi… - RFanciola : RT @LecisNazareno: Tratto dal programma elettrorale di Giorgia Meloni Vi assicuro che non é la parte piú fascista del programma https://t.… -