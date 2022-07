Estrazioni del Lotto di luglio 2022 (Di sabato 23 luglio 2022) Estrazioni del Lotto di Giovedì 21 luglio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 10 64 19 32 84 Cagliari: 90 28 16 35 20 Firenze: 57 5 56 43 68 Genova: 69 30 73 50 61 Milano: 57 50 4 83 55 Napoli: 59 49 45 13 89 Palermo: 33 60 73 16 27 Roma: 51 85 21 14 59 Torino: 49 33 36 88 90 Venezia: 5 21 31 89 60 Nazionale: 60 71 65 75 74 Estrazioni del Lotto di Martedì 19 luglio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 9 58 51 77 18 Cagliari: 42 56 76 26 50 Firenze: 45 39 64 29 90 Genova: 66 65 9 33 28 Milano: 71 16 66 55 78 Napoli: 50 68 52 37 82 Palermo: 49 22 31 7 86 Roma: 13 73 ... Leggi su quifinanza (Di sabato 23 luglio 2022)deldi Giovedì 21Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 10 64 19 32 84 Cagliari: 90 28 16 35 20 Firenze: 57 5 56 43 68 Genova: 69 30 73 50 61 Milano: 57 50 4 83 55 Napoli: 59 49 45 13 89 Palermo: 33 60 73 16 27 Roma: 51 85 21 14 59 Torino: 49 33 36 88 90 Venezia: 5 21 31 89 60 Nazionale: 60 71 65 75 74deldi Martedì 19Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 9 58 51 77 18 Cagliari: 42 56 76 26 50 Firenze: 45 39 64 29 90 Genova: 66 65 9 33 28 Milano: 71 16 66 55 78 Napoli: 50 68 52 37 82 Palermo: 49 22 31 7 86 Roma: 13 73 ...

Natredda : @Cherryflea Se il 28% è analfabeta il 72% cosa è? Io sto giocando in casa tua, i dati li hai forniti te. Devo ammet… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di venerdì 22 luglio… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto Estrazione VinciCasa venerdì 22 luglio 2022 in diretta online, ultima estrazione di oggi del… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto Estrazione EuroJackpot Italia venerdì 22 luglio 2022 in diretta, ultima estrazione di oggi del… - Renato56Basso : @borghi_claudio Estrazioni del “lutto” -