De Laurentiis: «Koulibaly mi ha chiesto di andar via, questa volta non potevo dirgli di no» (Di sabato 23 luglio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel pomeriggio Carlo Alvino ne ha dato qualche anticipazione, con la notizia dell’addio ufficiale a Mertens e l’annuncio di problemi burocratici che rallentano l’arrivo di Kim in ritiro: il coreano dovrebbe svolgere le visite mediche lunedì. Di seguito le parole del presidente. «Abbraccio tutti i tifosi in ascolto. Non c’è da sistemare il calcio, il calcio Napoli è un’idea meravigliosa, non ha bisogno di aggiustamenti, non è successo nulla di grave, è vivo, vegeto e fortissimo. Forse sono stato male interpretato. Ho parlato della vil moneta, io considero che la maglia azzurra dovrebbe essere vista come la propria pelle dal tifoso, chi è più tifoso di un giocatore del Napoli? Deve identificarsi con la maglia? Quando all’improvviso vedi che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 luglio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel pomeriggio Carlo Alvino ne ha dato qualche anticipazione, con la notizia dell’addio ufficiale a Mertens e l’annuncio di problemi burocratici che rallentano l’arrivo di Kim in ritiro: il coreano dovrebbe svolgere le visite mediche lunedì. Di seguito le parole del presidente. «Abbraccio tutti i tifosi in ascolto. Non c’è da sistemare il calcio, il calcio Napoli è un’idea meravigliosa, non ha bisogno di aggiustamenti, non è successo nulla di grave, è vivo, vegeto e fortissimo. Forse sono stato male interpretato. Ho parlato della vil moneta, io considero che la maglia azzurra dovrebbe essere vista come la propria pelle dal tifoso, chi è più tifoso di un giocatore del Napoli? Deve identificarsi con la maglia? Quando all’improvviso vedi che ...

100x100Napoli : LIVE – De Laurentiis a KKN: “Il Napoli è vivo, vegeto e fortissimo. Ho lasciato andare Koulibaly perchè me lo ha ch… - _SiGonfiaLaRete : #DeLaurentiis: “Il #Napoli non ha bisogno di essere sistemato, è fortissimo. Con #Koulibaly non c’è stato niente da… - LuiAie : Domande al presidente De Laurentiis a @kisskissnapoli alle 14: - 'Presidente lei le mette le cozze nella pasta e fa… - AvvViglia : Koulibaly, Zielinski, Osimhen, Lozano, Mertens Vendiamoli tutti. Presidente lei dovrebbe lasciare ad altri il Napo… - FeleMattia : Criticare #DeLaurentiis si può perché non mancano gli errori (non che porti a qualcosa), ma offenderlo è come dargl… -