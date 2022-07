Clamoroso Koundé, niente Chelsea: trovato l’accordo con il top club (Di sabato 23 luglio 2022) Secondo quanto riporta il giornalista spagnolo Gerard Romero, editore di Jijantes, il matrimonio tra Jules Koundé e il Chelsea non si farà. calciomercato Koundé Barcellona Questa mattina, infatti, Barcellona e Siviglia avrebbero raggiunto un accordo di massima per Koundé. Gerard Romero non ha dubbi, il difensore sarà un nuovo giocatore blaugrana. Il club spagnolo è da tempo che spinge per portare il difensore francese in Catalogna ma tutti pensavano che ormai fosse fuori dai giochi. Il Chelsea sembrava aver messo definitivamente le mani sul calciatore, pronto a far coppia con il neoacquisto dei Blues: Kalidou Koulibaly. Il difensore classe 1998 è valutato circa 60 milioni; situazione dunque da monitorare nelle prossime ore, ma un effettivo colpo del Barcellona potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di sabato 23 luglio 2022) Secondo quanto riporta il giornalista spagnolo Gerard Romero, editore di Jijantes, il matrimonio tra Julese ilnon si farà. calciomercatoBarcellona Questa mattina, infatti, Barcellona e Siviglia avrebbero raggiunto un accordo di massima per. Gerard Romero non ha dubbi, il difensore sarà un nuovo giocatore blaugrana. Ilspagnolo è da tempo che spinge per portare il difensore francese in Catalogna ma tutti pensavano che ormai fosse fuori dai giochi. Ilsembrava aver messo definitivamente le mani sul calciatore, pronto a far coppia con il neoacquisto dei Blues: Kalidou Koulibaly. Il difensore classe 1998 è valutato circa 60 milioni; situazione dunque da monitorare nelle prossime ore, ma un effettivo colpo del Barcellona potrebbe ...

infoitsport : Clamoroso Koundé, niente Chelsea: trovato l’accordo con il top club - espertheo : @mattia1908_ Non capisco nemmeno io, dicono che abbiano venduto il 15% degli introiti futuri dei diritti TV per far… - corradone91 : Occhio al #Barça. Dopo #Raphinha, avrebbe soffiato anche #Kounde al #Chelsea presentando un'offerta notturna al… - MichaoRossit : @ricardorubio44 Forse andrà in Rovina ????..Ma per Raphinha ci andrei anch'io ??????????.. scherzi a parte, giocatore clam… -

DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e trattative dell'11 luglio LIVE ... con il Bayern Monaco che si fa avanti per de Ligt e la Juventus che potrebbe poi dirigersi su Zaniolo, Koulibaly o altri giocatori (Bremer) dopo l'eventuale, clamoroso, incasso per l'olandese. Da ... Calciomercato, tutte le news e trattative dell'11 luglio ... con il Bayern Monaco che si fa avanti per de Ligt e la Juventus che potrebbe poi dirigersi su Zaniolo, Koulibaly o altri giocatori (Bremer) dopo l'eventuale, clamoroso, incasso per l'olandese. Da ... ... con il Bayern Monaco che si fa avanti per de Ligt e la Juventus che potrebbe poi dirigersi su Zaniolo, Koulibaly o altri giocatori (Bremer) dopo l'eventuale,, incasso per l'olandese. Da ...... con il Bayern Monaco che si fa avanti per de Ligt e la Juventus che potrebbe poi dirigersi su Zaniolo, Koulibaly o altri giocatori (Bremer) dopo l'eventuale,, incasso per l'olandese. Da ...