Carla Bruni svela i suoi segreti di bellezza

Leggi su velvetmag

(Di sabato 23 luglio 2022) Quali sono ididi? L’attrice è una fan della filosofia “less is more”, per cui la sua skincare è composta da pochi prodotti ma indispensabili. Ogni volta cheappare su un red carpet o ad un evento mondano, tutti chiedono a gran voce di scoprire idi. Negli anni, l’ex première dame ha sicuramente animato i titoli di giornale sia per la sua carriera d’attrice che come moglie dell’ex presidente della Francia. Ma, ad oggi, la sua vita l’ha condotta nuovamente verso il mondo dello spettacolo ed è sempre più intrecciata con il panorama fashion e beauty. Crediti:/InstagramTra le sue più recenti apparizioni pubbliche salta all’occhio ...