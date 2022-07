Calciomercato Napoli: Kim ad un passo dai partenopei (Di sabato 23 luglio 2022) Calciomercato Napoli, per il passaggio di Kim in azzurro si aspetta solo la revisione del contratto. Le visite previste per lunedì Vicinissimo l’arrivo di Kim al Napoli. Il secondo rinforzo del Calciomercato degli azzurri è ad un passo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si sta procedendo alla revisione dei contratti: in caso di esito positivo, il giocatore sosterrà le visite mediche lunedì 25 luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022), per il passaggio di Kim in azzurro si aspetta solo la revisione del contratto. Le visite previste per lunedì Vicinissimo l’arrivo di Kim al. Il secondo rinforzo deldegli azzurri è ad un. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si sta procedendo alla revisione dei contratti: in caso di esito positivo, il giocatore sosterrà le visite mediche lunedì 25 luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

