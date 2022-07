Brutale aggressione a Milano, ragazzo di 17 anni pestato a sangue davanti alla Stazione Centrale – Il video (Di sabato 23 luglio 2022) Prima un calcio al volto. Poi un colpo con una bottiglia di vetro che si frantuma al suolo. E ancora altri calci, tutti tra il collo e la testa. È questa la sequenza ripresa da un passante e pubblicata sul gruppo Telegram legato alla pagina Instagram @Milanobelladadio, network che raccoglie dai social video e immagini del capoluogo lombardo, soprattutto di cronaca nera. Vittima dell’aggressione è un ragazzo di origini tunisine di 17 anni. L’episodio è avvenuto alle 20 del 22 luglio davanti alla Stazione Centrale. I militari dell’esercito, che hanno una presenza fissa sul piazzale, hanno chiamato la Polizia che è intervenuta insieme al 118. Il ragazzo è stato portato in codice verde al Pronto soccorso ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) Prima un calcio al volto. Poi un colpo con una bottiglia di vetro che si frantuma al suolo. E ancora altri calci, tutti tra il collo e la testa. È questa la sequenza ripresa da un passante e pubblicata sul gruppo Telegram legatopagina Instagram @belladadio, network che raccoglie dai sociale immagini del capoluogo lombardo, soprattutto di cronaca nera. Vittima dell’è undi origini tunisine di 17. L’episodio è avvenuto alle 20 del 22 luglio. I militari dell’esercito, che hanno una presenza fissa sul piazzale, hanno chiamato la Polizia che è intervenuta insieme al 118. Ilè stato portato in codice verde al Pronto soccorso ...

