Bruce Willis twerka con la figlia a pochi mesi dalla diagnosi di afasia. Il video (Di sabato 23 luglio 2022) Bruce Willis torna a farsi vedere in uno dei rari video dopo la diagnosi di afasia. L’occasione è un divertente balletto in cui l’attore si cimenta nel twerking con la figlia Mabel di 10 anni. La scena è stata immortalata in un fine settimana di luglio dalla moglie Emma Hemming che ha ripreso Bruce Willis e la figlia mentre ballavano e ha caricato il video su Instagram con la didascalia: “Alla grande verso il fine settimana”. Soltanto pochi mesi fa i fan di tutto il mondo erano rimasti sconvolti dall’annuncio fatto dalla famiglia della star di Hollywood. All’attore infatti era stata diagnosticata l’afasia, a causa della quale si era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022)torna a farsi vedere in uno dei raridopo ladi. L’occasione è un divertente balletto in cui l’attore si cimenta nel twerking con laMabel di 10 anni. La scena è stata immortalata in un fine settimana di lugliomoglie Emma Hemming che ha ripresoe lamentre ballavano e ha caricato ilsu Instagram con la didascalia: “Alla grande verso il fine settimana”. Soltantofa i fan di tutto il mondo erano rimasti sconvolti dall’annuncio fattofamiglia della star di Hollywood. All’attore infatti era stata diagnosticata l’, a causa della quale si era ...

FQMagazineit : Bruce Willis twerka con la figlia a pochi mesi dalla diagnosi di afasia. Il video - fanpage : Bruce Willis sta trascorrendo giorni di amore in famiglia ?? - frankponch72 : @RobertoRovida4 @PaoneCecchi Nono, diciamolo pure... E diciamolo anche che tu stai scrivendo dall'aldilà. Non ci so… - RaiQuattro : Alle 21.20 'First Kill' (2017) thriller/action con Bruce Willis e Hayden Christensen Will porta la sua famiglia in… - PAOLOELROCKER0 : @LANACION Callate un poco Bruce Willis con peluca -