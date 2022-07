Atletica, 4×100 femminile da record italiano! Le azzurre volano in finale ai Mondiali: show Dosso e Kaddari (Di sabato 23 luglio 2022) L’Italia si è qualificata alla finale con la 4×100 femminile ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Le azzurre ci sono riuscite firmando il record italiano: uno stupendo 42.71, migliorando di tredici centesimi il precedente primato siglato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ai Giochi la nostra Nazionale sfiorò l’accesso all’atto conclusivo, mentre a Eugene (Oregon, USA) raggiunge l’obiettivo della vigilia al termine di una gara di assoluto spessore tecnico. L’Italia ha concluso la propria batteria al quarto posto, agguantando il miglior tempo di ripescaggio in scia a Spagna (42.61, record nazionale) e a Nigeria (42.68) nella gara dominata dagli USA (41.56, miglior prestazione mondiale stagionale). Zaynab Dosso è stata superlativa al lancio, ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) L’Italia si è qualificata allacon laai2022 dileggera. Leci sono riuscite firmando ilitaliano: uno stupendo 42.71, migliorando di tredici centesimi il precedente primato siglato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ai Giochi la nostra Nazionale sfiorò l’accesso all’atto conclusivo, mentre a Eugene (Oregon, USA) raggiunge l’obiettivo della vigilia al termine di una gara di assoluto spessore tecnico. L’Italia ha concluso la propria batteria al quarto posto, agguantando il miglior tempo di ripescaggio in scia a Spagna (42.61,nazionale) e a Nigeria (42.68) nella gara dominata dagli USA (41.56, miglior prestazione mondiale stagionale). Zaynabè stata superlativa al lancio, ...

