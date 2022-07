Ancora una volta una donna ha partorito nel carcere di San Vittore (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Dopo che nei giorni scorsi il parto di un bimbo nato morto è stato oggetto di un'interrogazione parlamentare, stamattina una detenuta di San Vittore ha dato alla luce un maschietto che gode di buona salute. Stando a quanto appreso dall'AGI, la nascita è avvenuta nel giro di un'ora tra la chiamata al 118 e il cesareo. Ieri, la reclusa avrebbe rifiutato di essere mandata in ospedale. Nelle ultime settimane la Camera Penale di Milano e l'associazione Antigone, che aveva quantificato di recente in otto le detenute in attesa di un figlio solo nell'istituto di pena milanese, hanno portato l'attenzione sul tema chiedendo di evitare il carcere alle donne incinta. Alcuni parlamentari del Pd avevano chiesto chiarimenti alla ministra della Giustizia Marta Cartabia dopo che la morte in ospedale di un bambino nato da una 34enne di origine rom portata a San ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Dopo che nei giorni scorsi il parto di un bimbo nato morto è stato oggetto di un'interrogazione parlamentare, stamattina una detenuta di Sanha dato alla luce un maschietto che gode di buona salute. Stando a quanto appreso dall'AGI, la nascita è avvenuta nel giro di un'ora tra la chiamata al 118 e il cesareo. Ieri, la reclusa avrebbe rifiutato di essere mandata in ospedale. Nelle ultime settimane la Camera Penale di Milano e l'associazione Antigone, che aveva quantificato di recente in otto le detenute in attesa di un figlio solo nell'istituto di pena milanese, hanno portato l'attenzione sul tema chiedendo di evitare ilalle donne incinta. Alcuni parlamentari del Pd avevano chiesto chiarimenti alla ministra della Giustizia Marta Cartabia dopo che la morte in ospedale di un bambino nato da una 34enne di origine rom portata a San ...

