“Altro che personalità”: che attacco in diretta ai due azzurri! (Di sabato 23 luglio 2022) Nel corso dello Speciale Ritiro, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni, tra le altre cose, su Piotr Zielinski e su Fabian Ruiz. I due centrocampisti sono al centro di diversi rumors di calciomercato, che sta stravolgendo la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti. Fabian Ruiz e Piotr Zielinski (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)Il polacco è corteggiato in Premier League dal West Ham, che avrebbe avanzato addirittura un’offerta per cercare di strappare l’ex Empoli alla società azzurra. Lo spagnolo, invece, è alle prese con una trattativa per il rinnovo di contratto che continua a essere bloccato, con il calciatore che sta valutando il mercato. “Non me ne vogliano Zielinski e Fabian, ma la personalità è un’altra cosa”, ha dichiarato Alvino a proposito dei due calciatori. “I giocatori ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Nel corso dello Speciale Ritiro, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni, tra le altre cose, su Piotr Zielinski e su Fabian Ruiz. I due centrocampisti sono al centro di diversi rumors di calciomercato, che sta stravolgendo la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti. Fabian Ruiz e Piotr Zielinski (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)Il polacco è corteggiato in Premier League dal West Ham, che avrebbe avanzato addirittura un’offerta per cercare di strappare l’ex Empoli alla società azzurra. Lo spagnolo, invece, è alle prese con una trattativa per il rinnovo di contratto che continua a essere bloccato, con il calciatore che sta valutando il mercato. “Non me ne vogliano Zielinski e Fabian, ma laè un’altra cosa”, ha dichiarato Alvino a proposito dei due calciatori. “I giocatori ...

ItaliaViva : Senza Draghi l'Italia è più debole. E la responsabilità è di Conte e dei 5S da un lato e di Salvini e Berlusconi da… - IlContiAndrea : Se da un lato c’è chi insulta o minaccia i fan, dall’altro (per fortuna) c’è chi sa come porsi con loro, anche se n… - AlexBazzaro : Presi in controtempo dalle elezioni a cui dicevano di volersi candidarsi per combattere alcune porcherie. Non riesc… - Grande__Jack80 : Che cosa genera far girare in maniera massiccia un video come quello di oggi alla Stazione Centrale? Solo altra vio… - paolonederoma : @EllyBarbolini Stai attenta per ciò che scrivi il karma si ricorda chi è una cattiva persona tipo lei… altro che p… -