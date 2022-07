Vaiolo scimmie, ok Ema a vaccino vaiolo anche per Monkeypox (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema all’utilizzo del vaccino anti-vaiolo Imvanex* anche contro il vaiolo delle scimmie. Il Chmp, Comitato per i medicinali a uso umano dell’ente regolario Ue, ha raccomandato infatti di estendere l’indicazione attuale del prodotto per includere la protezione degli adulti contro il Monkeypox virus. Il vaccino della danese Bavarian Nordic – ricorda l’Ema – è approvato in Unione europea dal 2013 per la prevenzione del vaiolo. Contiene una forma attenuata (indebolita) del virus ‘Vaccinia Ankara’, correlato al virus del vaiolo, ed è considerato un potenziale ‘scudo’ anche contro il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema all’utilizzo delanti-Imvanex*contro ildelle. Il Chmp, Comitato per i medicinali a uso umano dell’ente regolario Ue, ha raccomandato infatti di estendere l’indicazione attuale del prodotto per includere la protezione degli adulti contro ilvirus. Ildella danese Bavarian Nordic – ricorda l’Ema – è approvato in Unione europea dal 2013 per la prevenzione del. Contiene una forma attenuata (indebolita) del virus ‘Vaccinia Ankara’, correlato al virus del, ed è considerato un potenziale ‘scudo’contro il ...

