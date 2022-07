Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 6.108 casi e 11 decessi: a Roma 2.707 contagi (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono 6.108 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano 11 decessi (+2). Sale anche il numero dei ricoverati: 1.089 (+11), 68 le terapie intensive (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19%. I casi a Roma città sono a quota 2.707. Continua la frenata dei casi: -2.404 rispetto alla scorsa settimana. Nel dettaglio, i numeri delle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 939 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 879 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 3: sono 889 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono 6.108 i nuovida Coronavirus, 22 luglio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano 11(+2). Sale anche il numero dei ricoverati: 1.089 (+11), 68 le terapie intensive (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19%. Icittà sono a quota 2.707. Continua la frenata dei: -2.404 rispetto alla scorsa settimana. Nel dettaglio, i numeri delle24 ore. Asl1: sono 939 i nuovie 1 decesso; Asl2: sono 879 i nuovie 4 i; Asl3: sono 889 i nuovie 3 i; Asl ...

SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Tottenham, Joao Pedro, Milan e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere semp… - SkyTG24 : Crisi di governo, sciolto il Parlamento. Si vota il 25 settembre. DIRETTA - _garibaldi_ : RT @ansa_liguria: C. Conti, Liguria tra ultime per capacità spesa fondi Ue - EraldoFR : “Temo l’abilità di reggere un certo tipo di pressioni da parte di nuovi e non testati politici”… -